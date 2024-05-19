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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ СВІТЛИЙ 50 мл - Львів (450507) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
558,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
558,65 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (2)
605,40 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
505,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
580,13 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 221
Всього: упаковка (1)
558,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
540,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (5)
580,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
538,20
Економія: -1,73 грн
536,47 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (1)
558,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (4)
558,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
447,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
558,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
558,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
583,24 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
533,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
583,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
598,53 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
517,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
557,35 грн