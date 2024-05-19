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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ СВІТЛИЙ 50 мл - Київ (450507) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
565,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
599,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
569,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
638,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (2)
661,77
Економія: -103,65 грн
558,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
566,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
517,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
595,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 12
Всього: упаковка (2)
596,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (2)
595,88 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
560,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
597,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (2)
598,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
598,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
557,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
556,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
572,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
556,94 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
533,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
558,65 грн