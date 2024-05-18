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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ СВІТЛИЙ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (450507) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
542,19 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
569,00
Економія: -90,00 грн
479,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
569,00
Економія: -90,00 грн
479,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
611,60
Економія: -39,06 грн
572,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
647,26
Економія: -112,19 грн
535,07 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
550,00
Економія: -71,00 грн
479,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
556,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
600,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
559,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
560,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
599,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
562,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
596,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
554,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
554,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
557,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
555,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
603,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
561,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
562,81 грн