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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 200 мл - Одеса (450505) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
1234,20 грн
Єва
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
Всього: упаковка (1)
1234,20 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
1234,20 грн
В інших містах:
Лазурна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (3)
1234,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
1063,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
1069,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
1068,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
1061,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
939,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Всього: упаковка (1)
1073,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
967,35 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
706,00
Економія: -107,00 грн
599,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
1062,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
964,63
Економія: -138,52 грн
826,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (3)
1189,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
1243,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
Всього: упаковка (1)
1055,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
1196,20 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (2)
1198,53 грн