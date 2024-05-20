URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 200 мл - Одеса (450505) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Верона
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Єва
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
В інших містах:
Вузівська
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Лазурна
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чернівці, вул. Головна, 33