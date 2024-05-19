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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 200 мл - Львів (450505) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
1151,57
Економія: -75,09 грн
1076,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1055,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
1165,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
1145,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
1107,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
1350,20 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
1055,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
1156,99
Економія: -76,08 грн
1080,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1038,90
Економія: -14,34 грн
1024,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мукачево, вул. Митрополита Володимира, 33-Б
Всього: упаковка (1)
1178,48
Економія: -111,97 грн
1066,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1055,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
1055,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
1055,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Ужгород, вул. Грушевського Михайла, 65
Всього: упаковка (1)
969,93
Економія: -82,42 грн
887,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1133,39 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
1055,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
1112,71 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
1055,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1081,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (2)
957,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
1120,24 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (2)
1194,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
1181,33
Економія: -0,73 грн
1180,60 грн