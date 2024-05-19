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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 200 мл - Київ (450505) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
1155,00
Економія: -162,69 грн
992,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
939,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
939,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
1062,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
851,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (2)
852,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
986,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
939,80 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
1377,00
Економія: -41,31 грн
1335,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
1178,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
1081,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (1)
1055,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
939,16 грн