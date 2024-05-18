URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 200 мл - Харків (450505) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 71
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Елітфарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16