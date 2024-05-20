Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+Ціни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ 100 мл - Одеса (450503) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Глорія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
896,60 грн
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
896,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
813,15
Економія: -112,90 грн
700,25 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
892,58 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1034,21
Економія: -97,71 грн
936,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
817,97
Економія: -105,27 грн
712,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
804,28
Економія: -44,75 грн
759,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
810,97
Економія: -54,70 грн
756,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
814,63
Економія: -75,47 грн
739,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
1054,52
Економія: -196,31 грн
858,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
822,25
Економія: -62,72 грн
759,53 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
846,00
Економія: -97,00 грн
749,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
817,97
Економія: -114,60 грн
703,37 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
828,95
Економія: -149,70 грн
679,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
806,77
Економія: -115,85 грн
690,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
830,66
Економія: -78,28 грн
752,38 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
768,95
Економія: -61,75 грн
707,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
814,94
Економія: -65,67 грн
749,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
832,45
Економія: -153,20 грн
679,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
825,68
Економія: -112,98 грн
712,70 грн