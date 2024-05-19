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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ 100 мл - Львів (450503) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
852,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
852,05 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
812,84
Економія: -53,45 грн
759,39 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
785,47 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, вул. Незалежності, 42/5
Всього: упаковка (1)
852,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (5)
852,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
1049,47
Економія: -104,06 грн
945,41 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (2)
852,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
852,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Ужгород, вул. Грушевського Михайла, 65
Всього: упаковка (1)
811,21
Економія: -68,94 грн
742,27 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
Всього: упаковка (2)
713,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нетішин, просп. Незалежності, 5/2
Всього: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
852,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
904,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
840,58 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
730,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
817,97
Економія: -105,27 грн
712,70 грн