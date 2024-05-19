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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ 100 мл - Київ (450503) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
811,44
Економія: -114,30 грн
697,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
903,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
864,01 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (3)
713,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
890,00
Економія: -141,64 грн
748,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
824,73 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
906,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
831,00
Економія: -24,93 грн
806,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
817,66
Економія: -101,84 грн
715,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
811,91
Економія: -96,09 грн
715,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (2)
816,81
Економія: -107,22 грн
709,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (2)
824,67
Економія: -79,29 грн
745,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
856,87 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
815,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
915,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
840,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (1)
738,76
Економія: -53,29 грн
685,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1034,11
Економія: -97,61 грн
936,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
815,25
Економія: -102,55 грн
712,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 5/2
Всього: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
730,80 грн