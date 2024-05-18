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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (450503) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
806,54
Економія: -127,29 грн
679,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
814,78
Економія: -111,41 грн
703,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
829,57
Економія: -138,65 грн
690,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
818,60
Економія: -66,22 грн
752,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
830,42
Економія: -81,15 грн
749,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
817,97
Економія: -138,72 грн
679,25 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
779,63
Економія: -72,43 грн
707,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
824,90
Економія: -112,20 грн
712,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
811,05
Економія: -75,78 грн
735,27 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
809,18
Економія: -52,91 грн
756,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
810,27
Економія: -71,11 грн
739,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
818,67
Економія: -59,14 грн
759,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
1029,75
Економія: -171,54 грн
858,21 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
846,00
Економія: -97,00 грн
749,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
828,56
Економія: -69,03 грн
759,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
855,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
892,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
807,39
Економія: -91,57 грн
715,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
815,72
Економія: -99,90 грн
715,82 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
831,00
Економія: -24,93 грн
806,07 грн