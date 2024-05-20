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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 100 мл - Одеса (450502) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
896,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
818,29
Економія: -91,58 грн
726,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
1035,69
Економія: -143,79 грн
891,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
896,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
891,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
890,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1000,35
Економія: -30,01 грн
970,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (6)
824,43
Економія: -75,16 грн
749,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 51
Всього: упаковка (1)
953,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (3)
986,56
Економія: -152,93 грн
833,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (2)
964,61
Економія: -112,45 грн
852,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
953,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Юності, 51
Всього: упаковка (1)
953,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
1054,03
Економія: -99,70 грн
954,33 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1070,55
Економія: -32,12 грн
1038,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
957,47
Економія: -49,74 грн
907,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
810,97
Економія: -54,70 грн
756,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
814,63
Економія: -75,47 грн
739,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
910,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
985,63
Економія: -183,49 грн
802,14 грн