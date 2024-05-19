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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 100 мл - Львів (450502) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
807,47
Економія: -51,20 грн
756,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
953,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
852,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
852,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
953,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
1000,35
Економія: -30,01 грн
970,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
988,97
Економія: -133,11 грн
855,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1070,55
Економія: -32,12 грн
1038,43 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
852,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
953,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (2)
1000,35
Економія: -30,01 грн
970,34 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
852,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
953,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
936,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
909,90 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
852,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
852,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
967,66
Економія: -63,63 грн
904,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (4)
809,03
Економія: -49,64 грн
759,39 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
931,94
Економія: -12,35 грн
919,59 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
Всього: упаковка (1)
953,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
863,03 грн