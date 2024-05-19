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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 100 мл - Київ (450502) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
953,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1013,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
951,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
895,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
1070,55
Економія: -32,12 грн
1038,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
1000,35
Економія: -30,01 грн
970,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1000,35
Економія: -30,01 грн
970,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
811,44
Економія: -114,30 грн
697,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
915,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
1052,84
Економія: -164,90 грн
887,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
909,95
Економія: -27,30 грн
882,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
912,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (2)
1058,19
Економія: -103,86 грн
954,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
1028,76
Економія: -113,08 грн
915,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
1040,25
Економія: -107,72 грн
932,53 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
1000,35
Економія: -30,01 грн
970,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
1045,01
Економія: -179,87 грн
865,14 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
1023,60
Економія: -131,70 грн
891,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (2)
713,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
890,00
Економія: -141,64 грн
748,36 грн