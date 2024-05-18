URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 100 мл - Харків (450502) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Харків, просп. Тракторобудівників, 71
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Харків, просп. Героїв Харкова, 274
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121