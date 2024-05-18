Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДІТЕЙ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (450502) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
1027,27
Економія: -162,13 грн
865,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
886,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
974,52
Економія: -78,83 грн
895,69 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
708,95
Економія: -65,86 грн
643,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
982,02
Економія: -133,57 грн
848,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
960,79 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
953,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
802,18
Економія: -63,02 грн
739,16 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
910,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
809,18
Економія: -52,91 грн
756,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
810,27
Економія: -71,11 грн
739,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
818,67
Економія: -59,14 грн
759,53 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
962,48
Економія: -160,34 грн
802,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
986,37
Економія: -78,64 грн
907,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
898,47 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
890,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
1024,10
Економія: -108,42 грн
915,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
898,51 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
958,34 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
954,08 грн