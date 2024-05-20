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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50+ БЕЗ АРОМАТИЗАТОРІВ 50 мл - Одеса (450496) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
580,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
554,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
580,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (3)
527,88 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
568,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
607,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
607,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
611,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
603,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (3)
580,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
568,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
568,80 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
502,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Коломия, пл. Відродження, 16
Всього: упаковка (2)
571,30 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
Всього: упаковка (5)
544,26 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
521,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
521,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
521,00 грн