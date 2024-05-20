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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ МІНЕРАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ 100 мл - Одеса (450490) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
1063,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
1025,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
937,55
Економія: -104,93 грн
832,62 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
1063,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (2)
1063,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1093,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
1021,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
1088,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
1022,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1227,15
Економія: -36,81 грн
1190,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
936,92
Економія: -82,90 грн
854,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (2)
899,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 51
Всього: упаковка (2)
1092,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (1)
928,37
Економія: -108,23 грн
820,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (2)
989,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
902,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
1092,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, просп. Юності, 51
Всього: упаковка (1)
1092,15
Економія: -0,15 грн
1092,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1146,15
Економія: -34,38 грн
1111,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1227,15
Економія: -36,81 грн
1190,34 грн