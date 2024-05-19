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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ МІНЕРАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ 100 мл - Львів (450490) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
982,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
1181,21
Економія: -77,02 грн
1104,19 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
982,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
1092,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
982,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
1092,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
982,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
1092,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
1115,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
1021,90 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
1146,15
Економія: -34,38 грн
1111,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
1108,70
Економія: -72,91 грн
1035,79 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1058,92
Економія: -7,42 грн
1051,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
Всього: упаковка (1)
1092,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
1068,51
Економія: -3,14 грн
1065,37 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
986,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
998,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (2)
899,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (3)
1092,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
982,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Соборності, 11
Всього: упаковка (1)
1092,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
817,05 грн