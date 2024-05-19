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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ МІНЕРАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ 100 мл - Київ (450490) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1092,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
1048,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1159,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1227,15
Економія: -36,81 грн
1190,34 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
899,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1227,15
Економія: -36,81 грн
1190,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1146,15
Економія: -34,38 грн
1111,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
899,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
1206,89
Економія: -189,03 грн
1017,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
899,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1227,15
Економія: -36,81 грн
1190,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
1045,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
899,94 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
899,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
1213,02
Економія: -119,05 грн
1093,97 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
1179,28
Економія: -129,62 грн
1049,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
1034,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
1197,91
Економія: -206,18 грн
991,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
1146,15
Економія: -34,38 грн
1111,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
982,20 грн