Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ МІНЕРАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+Ціни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ МІНЕРАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ 100 мл - Харків (450490) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1061,63 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1025,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1087,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
1087,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1018,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1099,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
1099,84 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
1097,96 грн
Аптека ваш консультант
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
1029,07 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
1016,76 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
873,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
873,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
873,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
873,50 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
1018,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
1028,29 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
Всього: упаковка (1)
1092,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
931,13
Економія: -84,24 грн
846,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
948,16
Економія: -105,73 грн
842,43 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
1092,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (2)
947,62
Економія: -169,38 грн
778,24 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1195,64
Економія: -101,67 грн
1093,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
1023,54 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
802,24
Економія: -92,22 грн
710,02 грн