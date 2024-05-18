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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ МІНЕРАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (450490) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
924,09
Економія: -145,85 грн
778,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
1189,62
Економія: -162,68 грн
1026,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
1023,54 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
803,02
Економія: -93,00 грн
710,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
1131,52
Економія: -189,12 грн
942,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1212,45
Економія: -118,48 грн
1093,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (2)
937,19
Економія: -158,95 грн
778,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
1092,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
929,26
Економія: -86,83 грн
842,43 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
919,10
Економія: -72,21 грн
846,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
1028,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
1016,76 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1025,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1061,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
1097,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
1087,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1018,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1087,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
1099,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1099,04 грн