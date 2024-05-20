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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 30 200 мл - Одеса (450475) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
1109,30 грн
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
1072,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
1109,30 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
1072,10 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
1072,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (3)
1109,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
1109,30 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
1072,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
1109,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (2)
834,51
Економія: -93,58 грн
740,93 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (3)
1004,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
1012,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
852,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн