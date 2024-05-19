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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 30 200 мл - Львів (450475) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1012,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1012,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
1065,60 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
1086,75
Економія: -32,60 грн
1054,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 8-А
Всього: упаковка (2)
1012,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
1012,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 55
Всього: упаковка (1)
775,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (3)
852,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 35-А
Всього: упаковка (1)
1012,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
Всього: упаковка (1)
852,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 52
Всього: упаковка (1)
1012,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
852,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
1012,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (3)
1004,88 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
852,40 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн