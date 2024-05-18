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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 30 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (450475) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (2)
837,98
Економія: -97,05 грн
740,93 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
1109,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
1086,75
Економія: -32,60 грн
1054,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (4)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
1279,80
Економія: -38,39 грн
1241,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (5)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (2)
852,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (3)
1109,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (5)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (3)
1196,10
Економія: -35,88 грн
1160,22 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
1072,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
986,12 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
1083,60 грн