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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50+ 50 мл - Київ (450498) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
630,31
Економія: -40,41 грн
589,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
661,77
Економія: -103,65 грн
558,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
653,86
Економія: -67,71 грн
586,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
568,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
657,60
Економія: -71,45 грн
586,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
654,61
Економія: -81,54 грн
573,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
550,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
666,00
Економія: -58,05 грн
607,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
554,27 грн