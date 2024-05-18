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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50+ 50 мл - Харків (450498) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
664,82
Економія: -89,26 грн
575,56 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (2)
661,83
Економія: -56,37 грн
605,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
646,38
Економія: -54,62 грн
591,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
643,08
Економія: -37,62 грн
605,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
617,07
Економія: -64,87 грн
552,20 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
593,00
Економія: -90,00 грн
503,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
650,74
Економія: -40,29 грн
610,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
650,87
Економія: -115,80 грн
535,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
654,85
Економія: -66,21 грн
588,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (2)
657,35
Економія: -46,90 грн
610,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
554,27 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
654,61
Економія: -81,54 грн
573,07 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
630,31
Економія: -40,41 грн
589,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн