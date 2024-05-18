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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50+ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (450498) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
647,82
Економія: -42,36 грн
605,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
605,32
Економія: -53,12 грн
552,20 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
593,00
Економія: -90,00 грн
503,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
655,42
Економія: -44,97 грн
610,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
647,26
Економія: -112,19 грн
535,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (2)
663,33
Економія: -52,88 грн
610,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
659,34
Економія: -67,58 грн
591,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
666,00
Економія: -77,36 грн
588,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
643,70
Економія: -68,14 грн
575,56 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (2)
647,82
Економія: -42,36 грн
605,46 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
554,27 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
653,05
Економія: -79,98 грн
573,07 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
568,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
662,89
Економія: -76,74 грн
586,15 грн