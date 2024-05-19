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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 30 50 мл - Львів (450467) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
543,29
Економія: -35,43 грн
507,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
537,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (5)
537,30
Економія: -0,30 грн
537,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
508,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Під Дубом, 4
Всього: упаковка (1)
561,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
526,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
513,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (3)
522,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
517,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
500,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
592,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
475,60 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (2)
543,29
Економія: -33,34 грн
509,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
514,10 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
520,80
Економія: -0,69 грн
520,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
524,33
Економія: -6,52 грн
517,81 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
537,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (3)
525,88
Економія: -6,52 грн
519,36 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Другетів, 71
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
401,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (2)
494,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
494,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 35-А
Всього: упаковка (1)
401,95 грн