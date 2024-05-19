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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 30 50 мл - Київ (450467) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
509,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
537,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
506,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
582,88
Економія: -82,11 грн
500,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
483,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
514,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
596,79
Економія: -58,57 грн
538,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (2)
500,11 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
443,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
465,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
506,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
Всього: упаковка (1)
594,17
Економія: -106,25 грн
487,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
549,08
Економія: -68,39 грн
480,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (5)
569,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
537,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
538,23 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Соборності, 5
Всього: упаковка (1)
425,30 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
502,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
504,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
516,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
473,82 грн