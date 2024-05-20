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URIAGE БАР'ЄСАН ТЕРМАЛЬНИЙ СПРЕЙ АВТОБРОНЗАНТ 100 мл - Одеса (450465) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
616,10 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
616,10 грн
В інших містах:
Лазурна
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
616,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
607,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
608,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
610,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
607,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
650,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (2)
475,98
Економія: -38,23 грн
437,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
615,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
Всього: упаковка (1)
585,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
573,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
653,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
651,99 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
615,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
605,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
697,70
Економія: -37,92 грн
659,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
649,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
615,60 грн