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URIAGE БАР'ЄСАН ТЕРМАЛЬНИЙ СПРЕЙ АВТОБРОНЗАНТ 100 мл - Київ (450465) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
654,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
654,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
606,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
647,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
658,33
Економія: -92,73 грн
565,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
643,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
615,60 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
535,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
570,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
652,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
649,52 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
615,60 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
722,78
Економія: -63,00 грн
659,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
605,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
610,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
651,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
573,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
653,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
608,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (2)
655,14 грн