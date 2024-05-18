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URIAGE БАР'ЄСАН ТЕРМАЛЬНИЙ СПРЕЙ АВТОБРОНЗАНТ 100 мл - Харків (450465) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
654,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
654,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
611,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
611,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
648,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
654,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
607,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
654,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
610,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
607,86 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
649,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (1)
608,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 71
Всього: упаковка (1)
655,88 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
556,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
610,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
606,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
615,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (2)
490,48
Економія: -52,73 грн
437,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
650,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
610,12 грн