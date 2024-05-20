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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СТІК ДЛЯ ГУБ SPF 30 4 г - Одеса (450450) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
360,80 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (4)
360,80 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (2)
360,80 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
360,80 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
360,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
329,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
329,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
328,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
327,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
341,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
339,60
Економія: -3,35 грн
336,25 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (3)
375,58
Економія: -20,41 грн
355,17 грн