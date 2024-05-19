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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СТІК ДЛЯ ГУБ SPF 30 4 г - Київ (450450) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
352,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
370,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (3)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
351,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (4)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
Всього: упаковка (1)
325,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (2)
343,50 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
305,00
Економія: -9,15 грн
295,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (4)
370,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
348,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
351,25 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
320,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (3)
389,08
Економія: -33,91 грн
355,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
392,85
Економія: -11,79 грн
381,06 грн