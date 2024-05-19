Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяURIAGE РОЗЕЛЬЯН СС КРЕМ SPF 50Ціни в аптеках

URIAGE РОЗЕЛЬЯН СС КРЕМ SPF 50 40 мл - Київ (907801) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
724,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
724,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
622,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
724,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
656,01 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
655,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
666,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
724,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
622,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
Всього: упаковка (1)
642,34 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
Всього: упаковка (1)
724,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
622,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
650,45 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
644,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
622,80 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
613,00
Економія: -18,39 грн
594,61 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Срібнокільська, 11
Всього: упаковка (1)
666,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
724,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
622,80 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
544,00 грн