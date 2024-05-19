Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяURIAGE РОЗЕЛЬЯН СС КРЕМ SPF 30Ціни в аптеках

URIAGE РОЗЕЛЬЯН СС КРЕМ SPF 30 40 мл - Львів (450420) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
647,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
647,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
663,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
647,10 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
711,50 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
717,20 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
717,20 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (2)
659,80 грн
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Соснівка, вул. Галицька, 7
Всього: упаковка (1)
647,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
651,39 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
689,96 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
669,21
Економія: -7,87 грн
661,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
706,08 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
696,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
694,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
620,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
709,79 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
586,50 грн