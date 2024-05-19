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URIAGE РОЗЕЛЬЯН СС КРЕМ SPF 30 40 мл - Київ (450420) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
709,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
654,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
709,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
702,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
689,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
704,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
652,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
701,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
647,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
709,79 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
620,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
709,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
571,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
533,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
620,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
659,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
703,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
655,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
713,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
599,91 грн