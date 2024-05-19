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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ ШКІРИ, СХИЛЬНОЇ ДО ПОЧЕРВОНІННЯ 250 мл - Львів (450146) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 8-А
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (2)
491,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
521,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
505,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
494,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
505,58 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
508,83 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (2)
400,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
474,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
493,60 грн