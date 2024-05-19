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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ ШКІРИ, СХИЛЬНОЇ ДО ПОЧЕРВОНІННЯ 250 мл - Київ (450146) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
521,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
504,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
532,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
491,28 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
474,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
497,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
493,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
479,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (3)
469,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
505,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
461,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
493,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
501,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (1)
502,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (3)
516,03 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 9/1
Всього: упаковка (1)
488,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
479,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
502,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 1
Всього: упаковка (1)
499,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Шостка, вул. Свободи, 21
Всього: упаковка (1)
501,62 грн