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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й РЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ВІД МОЛОЧНИХ КІРОЧОКЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й РЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ВІД МОЛОЧНИХ КІРОЧОК 40 мл - Львів (449927) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
328,88 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
359,15
Економія: -10,77 грн
348,38 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
384,75
Економія: -11,54 грн
373,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 210
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (2)
384,75
Економія: -11,54 грн
373,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
384,75
Економія: -11,54 грн
373,21 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Соснівка, вул. Галицька, 7
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (3)
316,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
343,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
341,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
321,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
347,78
Економія: -42,19 грн
305,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
310,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
370,17
Економія: -67,48 грн
302,69 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
331,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
302,10 грн