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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й РЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ВІД МОЛОЧНИХ КІРОЧОКЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й РЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ВІД МОЛОЧНИХ КІРОЧОК 40 мл - Київ (449927) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
352,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
355,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
352,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
358,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
349,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
322,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
359,15
Економія: -10,77 грн
348,38 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
302,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
359,15
Економія: -10,77 грн
348,38 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (3)
384,75
Економія: -11,54 грн
373,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4)
359,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (4)
347,42 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
302,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
345,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (1)
319,38 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
326,75
Економія: -9,80 грн
316,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
322,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (2)
380,14
Економія: -54,14 грн
326,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
369,56
Економія: -43,56 грн
326,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
320,05 грн