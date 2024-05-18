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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й РЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ВІД МОЛОЧНИХ КІРОЧОКЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й РЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ВІД МОЛОЧНИХ КІРОЧОК 40 мл - Харків (449927) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
342,57 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
322,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
321,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
327,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
320,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
318,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
330,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
319,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
319,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
329,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
300,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
320,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
320,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
345,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
318,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
342,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
322,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
350,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
379,96
Економія: -70,48 грн
309,48 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
347,68 грн