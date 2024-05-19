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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 40 мл - Львів (449923) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
362,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
362,35 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
371,60 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (2)
383,22 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
389,13
Економія: -4,66 грн
384,47 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
389,02
Економія: -3,82 грн
385,20 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
388,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
385,91 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
362,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
362,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
Всього: упаковка (1)
362,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
362,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (5)
400,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
297,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (2)
297,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
369,52 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (2)
362,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
362,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (2)
362,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
407,41 грн