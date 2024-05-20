Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й ДОГЛЯД ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНИ ПІДГУЗНИКІВЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й ДОГЛЯД ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНИ ПІДГУЗНИКІВ 100 мл - Одеса (449919) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
412,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
414,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
386,10
Економія: -11,58 грн
374,52 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (3)
412,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
342,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
346,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
303,16 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
342,28 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
333,48 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
362,52 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
398,77 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
334,32
Економія: -0,12 грн
334,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
316,49
Економія: -16,19 грн
300,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
303,16 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
398,77 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
416,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
373,76
Економія: -26,28 грн
347,48 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
332,84 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
386,10
Економія: -11,58 грн
374,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Шевченка Тараса, 82
Всього: упаковка (1)
343,90 грн