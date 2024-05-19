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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й ДОГЛЯД ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНИ ПІДГУЗНИКІВЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й ДОГЛЯД ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНИ ПІДГУЗНИКІВ 100 мл - Львів (449919) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
371,72
Економія: -24,24 грн
347,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
274,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
351,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
274,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
386,10
Економія: -11,58 грн
374,52 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
351,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (2)
404,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
407,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
407,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
389,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
389,60 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 6
Всього: упаковка (1)
351,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
346,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
373,47
Економія: -24,56 грн
348,91 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (1)
303,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (2)
333,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
371,72
Економія: -22,81 грн
348,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
362,52 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
334,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
335,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
400,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
362,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
362,52 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Тернопіль, вул. Карпенка, 10
Всього: упаковка (1)
351,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
423,80 грн