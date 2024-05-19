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URIAGE BEBE 1-й ДОГЛЯД ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНИ ПІДГУЗНИКІВ 100 мл - Київ (449919) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
423,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
409,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
423,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
411,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
344,78 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
274,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
386,10
Економія: -11,58 грн
374,52 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
303,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
349,65
Економія: -10,49 грн
339,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
303,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
410,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
348,63 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
386,10
Економія: -11,58 грн
374,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (1)
342,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
409,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
274,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
356,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
413,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
386,10
Економія: -11,58 грн
374,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
333,48 грн