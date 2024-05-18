Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й ДОГЛЯД ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНИ ПІДГУЗНИКІВЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й ДОГЛЯД ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНИ ПІДГУЗНИКІВ 100 мл - Харків (449919) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
409,39 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
356,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
414,29 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
346,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
345,98 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
410,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
343,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
410,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
414,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
409,19 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
409,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
346,15 грн
Аптека ваш консультант
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
346,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
343,61 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
343,12 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
342,49 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
379,83
Економія: -32,35 грн
347,48 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
379,26
Економія: -31,78 грн
347,48 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
416,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
398,77 грн