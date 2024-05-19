URIAGE BEBE 1-ше ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО 500 мл - Львів (449897) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 33
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Львів, вул. Мазепи, 1-Б
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Львів, вул. Личаківська, 187
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Львів, вул. Широка, 87
Біла ромашка
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Львів, вул. Наукова, 35-А
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Львів, вул. Стрийська, 103
Аптека 3і
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Львів, вул. Героїв УПА, 76
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Аптека 3і
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Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
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Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
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Соснівка, вул. Галицька, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Аптека біля ратуші
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Центральна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2