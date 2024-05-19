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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-ше ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКОЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-ше ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО 500 мл - Львів (449897) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
611,65 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
726,71
Економія: -47,38 грн
679,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
691,58 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
611,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
576,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
754,65
Економія: -22,64 грн
732,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
754,65
Економія: -22,64 грн
732,01 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
611,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
611,65 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (2)
754,65
Економія: -22,64 грн
732,01 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
611,65 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (2)
712,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
638,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
641,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
652,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
624,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
630,20 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -22,64 грн
732,01 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Соснівка, вул. Галицька, 7
Всього: упаковка (1)
611,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
556,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
730,14
Економія: -48,01 грн
682,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
726,72
Економія: -44,59 грн
682,13 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
655,59
Економія: -4,08 грн
651,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
652,87
Економія: -0,28 грн
652,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
672,86 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
652,61
Економія: -3,67 грн
648,94 грн