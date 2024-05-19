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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-ше ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКОЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-ше ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО 500 мл - Київ (449897) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
691,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
672,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
691,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
672,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
673,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
721,68
Економія: -84,28 грн
637,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -22,64 грн
732,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
728,88
Економія: -102,67 грн
626,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
674,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
560,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
754,65
Економія: -22,64 грн
732,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (2)
681,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
668,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
672,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -22,64 грн
732,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -18,83 грн
608,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
537,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
676,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -18,83 грн
608,92 грн